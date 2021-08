Já são 591.322 pessoas imunizadas ao menos com a primeira dose em Campo Grande, que a capital com maior percentual de imunização contra Covid-19, de acordo com dados do “Vacinômetro”. Ao todo, 65.26% da população campo-grandense recebeu o imunizante. Somente no ponto montado dentro do Ginásio Guanandizão, foram aplicadas 100 mil doses. Para celebrar esta marca, a Prefeitura de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para a Juventude (SUBJUV) e a Secretaria Municipal de Saúde (SESAU), realizou uma “intervenção artística” no local da vacinação.

Essa foi mais uma ação da Campanha Vacina Juventude, coordenada pela Subjuv, que envolve a divulgação de conteúdos multimídia nas redes sociais e intervenções em alguns pontos de vacinação, bem como o fomento da #vacinajuventude, para que os possam ser multiplicadores da iniciativa. O uso da hashtag, assim como todas as ações, têm a finalidade de incentivar os jovens a buscarem a imunização dentro do cronograma estabelecido pela Sesau.

Dentro da faixa jovem, que compreende pessoas entre 14 e 29 anos, já foram vacinados 154.636 pessoas em Campo Grande. “O jovem é cheio de vida é cheio de vontade, o jovem gosta de estar com outro jovem. Nós estamos na reta final, logo vamos voltar à época dos abraços, da música, do carinho mais próximo e nossos jovens são peças fundamentais desse trabalho”, destacou a subsecretária da Juventude, Laura Miranda.

“Estamos para receber um novo lote do imunizante e com isso poderemos ainda mais na imunização. O jovem se vacinando protege toda sua família. Por isso, é muito importante essa conscientização. Os adultos trazendo os jovens e muitos jovens acompanhando seus pais. Quando todos estiverem vacinados, veremos esse espaço com shows e campeonatos. O Guanandizão nos foi cedido com tanto carinho para realizarmos a vacinação e nossa recompensa será ver jogos e muitos eventos aqui. Somos líder nacional em vacinação. Isso é resultado do trabalho incansável de toda equipe”, frisou o secretário municipal de Saúde, José Mauro Filho.

Nesta intervenção, a música ficou por conta de Kleber e Ruan; Maninho Gomes; Rodrigo Moraes; Tom Santana; Talles e Rafael e a cantora Paolla, que estava emocionada pela oportunidade de poder se apresentar depois de dois anos longe dos palcos. “Não é só um momento alegre para eles. Pra mim foi muito especial! São quase dois anos que não me apresento. A última vez que cantei não havia nem toque de recolher. Depois disso eu gravei clipe e algumas músicas. Show mesmo, não fiz mais. Foi um momento de muita emoção. Já vejo uma luz no fim do túnel. Sei que logo isso tudo passará e voltaremos com tudo, ainda mais agora que as pessoas sabem a falta que faz uma boa festa”, destacou a cantora sul-mato-grossense que faz sucesso nos palcos e nas redes sociais, onde posta conteúdos diversos para seus fãs.

A ação seguiu o mesmo molde de outra atividade similar que aconteceu no início deste mês. Na ocasião, a Subjuv e a Sesau levaram ao Guanandizão mais de dez atrações artísticas diversas: música sertaneja, pagode, grupo de jazz e dj. As ações da campanha Vacina Juventude podem ser acompanhadas por meio as redes sociais em @subjuvcg.