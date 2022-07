A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por intermédio da Fundação Social do Trabalho (Funsat), irá realizar a ação ‘Funsat Atende’ direcionada às pessoas que queiram uma oportunidade na ALS Transportes. Serão ofertadas 110 oportunidades em diversas áreas, com início imediato, o atendimento será na próxima quinta-feira (7), na própria empresa das 8h às 14h.

Serão ofertadas vagas que exigem CNH categoria D para, operador de escavadeira, operador de retroescavadeira, operador de moto niveladora, operador de carregadeira, motorista de caminhão-guincho pesado com munck, motorista de caminhão-pipa e motorista de basculante. Também há vagas para borracheiro e lubrificador de máquinas de terraplenagem. Todas as vagas exigem ensino fundamental completo ou incompleto.

As oportunidades são com salário fixo mais horas extras. A empresa também oferece benefícios como seguro de vida e alojamento com wi-fi. O candidato que se interessar na vaga deverá ter disponibilidade para trabalhar fora da cidade, a obra em construção é no Pantanal, e o empregado irá trabalhar 30 dias corridos com folga de quatro dias.

Na ocasião a Funsat fará cadastro no SINE, e emissão de carteira de trabalho digital. Os interessados a concorrerem as oportunidades que serão ofertadas, precisam comparecer ao local com seus documentos pessoais, comprovante de endereço e carteira de trabalho. Quem ainda não possui carteira de trabalho, a Funsat estará emitindo o documento, para isso é necessário que o candidato tenha um e-mail ativo em seu nome.

Somente nesse ano a ação Funsat Atende já realizou 11° edições e atendeu 1.056 pessoas. A Funsat divulga diariamente vagas de emprego, que estão disponíveis no site, redes sociais e através do aplicativo Sine Fácil (gratuitamente para Android e IOS). Se o candidato não possuir cadastro, é necessário que o mesmo compareça na sede da Funsat localizada na Rua 14 de Julho, 992 das 07h30 às 17h, de segunda a sexta-feira. Acompanhe nossas redes sociais e fique sabendo dos próximos eventos da Funsat.

Serviço

Local: ALS Transporte

Endereço: Av Ministro João Arinos, 2863

Data: Quinta-feira (7)

Horário: das 8h às 14h

Informações: Funsat – 4002-0585 ou Rua 14 de Julho 992 Vila Glória.