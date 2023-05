Prefeitura realiza mutirão de atendimento para lideranças comunitárias

Foto: Ana Paula Fernandes

A Prefeitura de Campo Grande realizou nesta quinta-feira (25) um mutirão de atendimento dentro da iniciativa “Todos Juntos pelo Comunitário”, com intuito de apoiar as Associações Comunitárias e auxiliar suas lideranças na regularização das documentações essenciais para o pleno funcionamento das associações com orientações e consultas de CNPJs, regularizações e declarações de licença, além de encaminhamentos de solicitação de serviços. A ação aconteceu durante todo o decorrer do dia de hoje, na sede da Subsecretaria de Articulação Social e Assuntos Comunitários (Suasc).

“É muito importante que o poder público ofereça todo esse aparato para essas associações que organizam e centralizam forças dos moradores das comunidades para representar os interesses comuns. Também acreditamos que é uma forma de unir forças, já que essas iniciativas também podem contribuir para atender de maneira mais ágil as necessidades das nossas comunidades”, disse a prefeita Adriane Lopes, que participou da ação nesta manhã.

A professora de ginástica artística, Thaissa Muller de Moura, há cinco meses coordena atividades físicas de um ginásio de esportes no Bairro Carandá Bosque. Hoje, por meio do atendimento organizado pela Subsecretaria Municipal de Articulação Social e Assuntos Comunitários (Suasc), ela deu os primeiros passos para transformar o espaço em uma associação comunitária.

“Estou muito feliz e saio daqui realizada, com o próximo passo de fundar o ginásio de esportes e também transformá-lo em uma associação de pais. Saio daqui muito empolgada, com as dúvidas todas sanadas, com intuito de formalizar inicialmente as questões burocráticas que são exigidas pelas Federações e Confederações de Esportes para podermos competir em torneios profissionais. Para mim, isso representa uma sementinha plantada no coração de uma criança que um dia pode se tornar uma atleta profissional brilhante no país ou em todo o mundo”, comentou.

Jorge Barbosa Martins é presidente da Associação de Moradores da Vila Nogueira. Eleito pela comunidade em agosto do ano passado, até o momento o carpinteiro não conseguiu pedir o religamento da água e luz do prédio devido a uma irregularidade no CNPJ. “Fizemos toda a documentação da eleição de forma correta: realizamos a votação e registramos a ata em cartório, porém estamos com essa pendência. Hoje saio daqui orientado e pronto para dar continuidade no trabalho com a nossa comunidade”, disse.

“Através da Suasc, nós regularizamos toda a documentação da nossa associação, que existe há 28 anos. Hoje vim pedir uma orientação jurídica para entender como proceder em pedir emendas parlamentares aos vereadores ou até mesmo aos deputados. Felizmente nossa documentação está toda em dia, graças a esse apoio da Prefeitura e agora basta providenciar um relatório técnico elaborado por um contador. Como dificilmente temos dinheiro para pagar esse profissional, mais uma vez a Prefeitura disponibiliza esse profissional aqui e nos dá esse suporte. Só temos a agradecer a essa gestão por essa atenção com a gente, ” apontou Deise Rodrigues, presidente do Clube de Mães das Moreninhas III

Segundo o subsecretário da Suasc, Chiquinho Teles, mais de 200 associações passaram pelo mutirão. “A partir de agora queremos realizar mais mutirões para atender nossas comunidades. Hoje aqui foram oferecidas orientações sobre abertura, alteração e baixa de CNPJ, consultas de situação de CNPJ sobre status ativo ou inativo, regularização sobre licenças, alvará dos bombeiros e vigilância sanitária, entre vários outros”, informou Chiquinho.

Conforme um levantamento da Agência Municipal de Meio Ambiente e Planejamento Urbano (Planurb), hoje são 1.049 associações, clubes de mães e ONGs relacionados ao setor em Campo Grande. A Suasc também oferece Programa de Capacitação de Lideranças Comunitárias (Prolic), com o objetivo de cumprir com a atribuição de fomento e apoio a processos educativos-formativos em conjunto com os movimentos sociais, no âmbito das políticas públicas de assistência às comunidades

Quem tiver interesse em se inscrever pode entrar em contato prlo telefone (67) 2020-1206 ou pelo site