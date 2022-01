A Prefeitura de Campo Grande retoma nesta quarta-feira (12) as ações de desinfecção das principais vias da Capital. As primeiras ruas a receberem a sanitização, a partir das 19 horas, serão as do Bairro Aero Rancho, iniciando pela Avenida Raquel de Queiroz, na Região do Anhanduizinho, a mais povoada da cidade.

Para a desinfecção serão utilizados dois caminhões pipa, cada um com capacidade para 10 mil litros de cloreto. São mobilizadas ainda 30 pessoas, entre servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Secretaria Municipal de Saúde Pública (Sesau), Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) e Guarda Civil Municipal (GCM).

Os oito terminais de ônibus da Capital (General Osório, Nova Bahia, Moreninha, Guaicurus, Morenão, Júlio de Castilho, Bandeirantes e Aero Rancho) e o Ponto de Integração Hércules Maymone também passaram pelo processo que objetiva auxiliar no combate a contaminação pelo vírus da Covid-19.