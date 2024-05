Prefeitura realiza prestação de contas em audiência pública no dia 28

Os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande realizam, no dia 28, às 15h, audiência pública para prestação de contas do Poder Executivo referente ao 1º quadrimestre de 2024.

Durante o debate, promovido pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, a Prefeitura fará a demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referentes ao 1º quadrimestre do exercício financeiro de 2024.

A audiência segue a obrigatoriedade de acordo com o § 4º do Art. 9º da Lei Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000, que “estabelece normas de finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras providências”, e com o Art. 89 da Resolução n. 1.109/09, que “aprova o Regimento Interno da Câmara Municipal de Campo Grande – MS e dá outras providências”.

A Comissão é composta pelos vereadores Betinho (presidente), Papy (vice), Luiza Ribeiro e Ronilço Guerreiro.

Serviço – A Audiência será realizada no Plenário Edroim Reverdito, localizado na Avenida Ricardo Brandão, n. 1.600, Bairro Jatiuca Park e será transmitida ao vivo pelo Facebook e Youtube da Casa de Leis, além da TV Câmara, no canal 7.3.