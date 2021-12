A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria do Bem-Estar Animal e do Centro de Controle de Zoonoses, realizaram nesse domingo a primeira edição do “Pet em Família”. O evento aconteceu nos altos da Avenida Afonso Pena, em frente à Cidade do Natal.

Com atrações para toda a família, o 1º Pet em Família teve apresentações musicais com Geórgia, o Anjo Azul, João Paulo e Dudu e Tony Massa. A população ainda teve a oportunidade de adotar um novo animal de estimação durante a feira de adoção. Foram mais de 10 cães e gatos adotados.

Durante o evento também aconteceu a entrega do selo empresa amiga dos animais, arrecadação de ração, orientação médico-veterinária e vermifugação, oferecidos pela Subsecretaria do Bem-estar Animal, atividades para crianças e vacinação antirrábica, com a Coordenadoria de Controle de Zoonoses. Foram oferecidas mudas frutíferas pela Semadur, produtos pets, food trucks e aula de ritmos da Funesp.

A subsecretária do Bem-Estar Animal, Ana Cristina Camargo falou da importância do evento para a cidade. “É muito importante essa parceria e eventos desse tipo para também conscientizar a população. O evento em alusão ao Dezembro Verde levou lazer e serviços para a população e teve como finalidade incentivar a guarda responsável, alertar e conscientizar contra maus-tratos e abandono, que apresenta um aumento significativo nesta época do ano”.

A coordenadora da Coordenadoria de Controle de Zoonoses, Juliana Resende ainda acrescentou. “Nós do CCZ ficamos extremamente felizes com o evento juntamente com a Subea, em alusão ao dezembro verde. Cada vez mais os cães e gatos estão inseridos nas famílias da nossa capital e do mundo. É muito importante esse vínculo que o CCZ e a Subea estão incentivando, fortalecendo cada vez mais, o bem-estar animal e controle de zoonoses. Acreditamos que outros eventos surgirão por causa do 1º Pet em Família, fortalecendo a parceria em relação à causa animal.”

O Concurso e Desfile Pet, nas categorias melhor fantasia, maior cão, menor cão e o mais parecido com o tutor, foi um dos pontos altos do evento. Os três primeiros lugares ganharam kits com ração, comedouros e brindes.

A empresária Aline Santos, 39 anos, tutora de uma cabrita, ficou em primeiro lugar na categoria melhor fantasia. Ela aprovou a iniciativa da Prefeitura. “Agradeço a iniciativa desse evento maravilhoso e pela organização impecável. Estão todos de parabéns. Já estou torcendo pelos próximos eventos que virão. Obrigada pela oportunidade de ter participado do 1º Pet em Família e ainda tive a honra de ter meu pet escolhido pelos jurados como a melhor fantasia. Campo Grande estava precisando de um evento deste porte, que além de atrações, tivessem médicos-veterinários e vacina disponível para os nossos animais”.