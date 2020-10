IPTU em dia dá prêmios aos contribuintes. Para concorrer é só preencher os cupons e colocar na urna. Nesta segunda-feira (19), a Prefeitura de Campo Grande fez a entrega aos ganhadores do segundo sorteio, que aconteceu em agosto e realizou o terceiro e último sorteio do ano, contemplando mais 8 (oito) contribuintes. A relação dos contemplados será publicada oficialmente no Diogrande. Os prêmios, que serão entregues em dezembro,

O sorteio desta manhã contemplou os seguintes contribuintes:

Automóvel: Elvio Lapisnski

Motocicleta:Ronaldo Ivo Roberto

Ar-condicionado: Manoel Juscelino Filho, George Haddad, Romeu Brito

Televisor: Natalício Rodrigues da Silva, Astro Rezende, Edna Costa Vasconcelos

Participam do Concurso “IPTU Dá Prêmios/2020”, toda pessoa física ou jurídica, proprietária ou não de imóveis, portadora de cupom relacionado à inscrição imobiliária predial ou territorial que receber a conta do IPTU/2020 na cor AZUL, pagar à vista ou parcelado na data de seus vencimentos e preencher corretamente o cupom, depositando-o na urna própria.

Para a conta do IPTU/2020 na cor amarela, o contribuinte deve regularizar até um dia útil antes da data da realização do sorteio, os débitos de qualquer natureza, inscritos ou não em dívida ativa, mediante apresentação de quitação ou parcelamento dos mesmos nos postos de atendimento da Prefeitura Municipal e preencher corretamente o cupom, depositando-o na urna própria.

O preenchimento do cupom para sorteio deverá ser efetuado de forma legível, especificando o nome, CPF/CNPJ, RG, o endereço, o bairro e o telefone do participante. O cupom sorteado não retornará a urna para concorrer nos demais sorteios referentes à campanha do ano vigente.

O participante deverá, obrigatoriamente, preencher o cupom, com o nome e CPF do proprietário do imóvel. O cupom devidamente preenchido deverá ser depositado em uma das urnas instaladas nos seguintes locais: Paço Municipal; CAC – Central de Atendimento ao Cidadão; outros locais a serem definidos pela Comissão Organizadora.

Não tem validade o cupom que apresentar rasuras, adulterações ou emendas, que impossibilitem a identificação de sua autenticidade. Os sorteios serão realizados em local público, de preferência no “hall” de entrada da Central de Atendimento ao Cidadão – CAC, com a presença da Comissão Organizadora, autoridades representativas e da comunidade.

Ganhadores do segundo sorteio (entregues hoje):

Automóvel: Alexandre Rodrigues Fonseca

Motocicleta: Natalício da Silva

Televisores: Abelardo de Freitas Souza, Franquilen Vicente dos Santos, Fabrícia Farias Takao.

Aparelho de Ar-condicionado: Adiel Ponassil, Jader Evaristo Tonelli Peixer e Elvídio Palácios Alves.