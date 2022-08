A Prefeitura de Campo Grande está com inscrições abertas para o curso gratuito de Auxiliar de Logística. São 50 vagas disponíveis, as aulas serão realizadas de 15 a 19 de agosto, das 13h30 às 17h, na sede da Secretaria Municipal da Juventude. As matrículas podem ser feitas via telefone (contato abaixo).

Serão cinco dias cinco de aprendizado em processos de transporte e armazenamentos de matérias-primas e mercadorias, desde a sua coleta até a entrega ao consumidor final.

O objetivo do curso de Auxiliar de Logística é qualificar o jovem para atender com melhor eficiência seus clientes. Para a ministrante do curso, professora Amanda Silva, o curso será voltado para agilidade nos processos de entrega de mercadorias. “Com a logística aplicável e efetiva, todos saem ganhando, a empresa otimiza suas entregas e os clientes ficam satisfeitos”, explica.

Conceito de Logística

A Logística é o processo de planejar, executar e controlar, com eficiência o transporte, a movimentação e o armazenamento de mercadorias, dentro de forma precisa e que os prazos de entrega sejam cumpridos.

A palavra Logística significa habilidades de raciocínio lógico e cálculos, no idioma grego. Ligada à aritmética e álgebra, foram importantes e disseminadas nas táticas usadas nos campos de batalha durante a Segunda Guerra Mundial. Os militares planejavam estratégias complexas para transportar e armazenar armas e suprimentos, como roupas, alimentos, medicamentos e transportes.

É a atividade responsável por fazer com que essas mercadorias estejam disponíveis para o maior número de consumidores, ao menor custo possível.

Serviço

Curso Auxiliar de Logística

Data: 15 a 19 de agosto

Horário: 13h30 às 17h

Local: Secretaria Municipal da Juventude – Rua 25 de Dezembro, 924 – 3º andar, Edifício Marrakech

Informações e Inscrições gratuitas – (67) 3314-3577 ou pelo WhatsApp (67)9.9302-5275