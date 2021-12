A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretária Municipal de Saúde (Sesau), divulgou nesta quarta-feira, 29, a renovação do contrato de 90 médicos e a convocação de mais de 40 novos profissionais da área da saúde. O chamamento dos candidatos foi publicado em edições extras do Diário Oficial do município, e tem o intuito de reforçar o atendimento na Atenção Básica e nas unidades de urgência e emergência da Capital.

Entre os profissionais que terão o contrato renovado, anteriormente marcados para finalizar este ano, estão médicos clínicos gerais, médicos da saúde da família, pediatras e outros especialistas. Os novos médicos convocados realizaram o cadastro para médicos temporários da Secretaria Municipal de Saúde e devem atender as necessidades geradas considerando a situação de Emergência no Município de Campo Grande em decorrência do novo Coronavírus (COVID-19) e do aumento recente de casos de síndromes gripais.

Foram convocados médicos clínicos gerais, com carga horária de 24 horas semanais, médicos ambulatoriais, com carga horária semanal de 40 horas, médicos plantonistas residentes, que atuarão 12 horas por semana e médicos da saúde mental, com a carga horária estipulada de 24 horas a cada sete dias.

Para saber mais, confira a lista nominal dos profissionais que foram contemplados a ter o contrato renovado na edição de quarta-feira, 29, do Diário Oficial, ou acesse o edital disponível neste link. Os convocados devem comparecer a Superintendência de Gestão do Trabalho em Saúde (SGTS), nos dias e horários informados no edital. Para acessa-lo, clique aqui.