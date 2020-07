A Prefeitura de Campo Grande está reforçando os trabalhos de enfrentamento ao novo Coronavírus com novas desinfecções nos terminais de ônibus coletivo. Esta será a quarta vez que os noves terminais vão passar por desinfecção e descontaminação completa. O intuito é garantir a segurança dos usuários do transporte coletivo de Campo Grande. A iniciativa também acontece nas principais vias de todas as regiões urbanas da Capital.

Nesta sexta-feira (3), três equipes da Sisep (Secretaria Municipal de Infraestutura e Serviço Públicos), vão atuar simultaneamente nos nove terminais Nova Bahia, General Osório, Hércules Maymone, Moreninha, Guaicurus,Morenão, Júlio de Castilho, Bandeirantes e Aero Rancho. A ação inicia às 22 horas. Durante os trabalhos de desinfecção nos terminais serão utilizados três caminhões pipa, deverão ser gastos 50 mil litros da solução de água com hipoclorito de sódio.

Já nas regiões urbanas, serão duas equipes trabalhando simultaneamente, em duas regiões distintas. Os serviços já foram realizados no Mercado Municipal, Feira Central, Santa Casa e em diversos locais de grande circulação, vias com grande fluxo de veículos, como a Rua 14 de Julho, e diversas outras nos bairros da Capital. Os trabalhos completam três meses e têm sido realizado em conjunto, com a Agetran e a Guarda Civil Metropolitana. Objetivo é que a população receba o serviço da melhor forma possível, para que tanto comerciantes quanto clientes, não tenham nenhuma surpresa ou prejuízo já que são usados produtos químicos durante a ação.