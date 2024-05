Prefeitura reforça trabalho de limpeza e manutenção de vias em vários bairros

As equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep) intensificaram os trabalhos de limpeza, remoção de entulhos, árvores caídas e galhos, além do cascalhamento de vias não pavimentadas. Em todas as regiões de Campo Grande, o movimento de máquinas e trabalhadores, tanto na área urbana como rural, é grande.

As equipes da Divisão de Manutenção de Vias Não Pavimentadas trabalharam firmes nos últimos dias, inclusive no sábado, para atender os moradores do Jardim Noroeste e Chácara dos Poderes. Do dia 8 até esta terça-feira (14) foram feitas a manutenção de 15,4 km de ruas nesses dois bairros. Para dar maior durabilidade, nos pontos críticos foram feitos o cascalhamento.

No Jardim Noroeste foram 8 km atendidas as: Ruas Vaz de Caminha, Avenida Marechal Mallet, Rua Atibaia, Rua Senador Vergueiro, Rua Aqueluz, Rua Corcovado, Rua Cantagalo, Rua Evaristo da Veiga, Rua Pinheiro Machado, Rua Custódio de Melo, Rua Martins de Sá, Rua Água Azul, Rua Barbacena, Rua Osasco e Rua da Conquista. Na Chácara dos Poderes, foram executadas a manutenção de 7,1 km das seguintes estradas: EW-03, NE-01, NE-02, NE-03, NS-02, EW-04, EW-01, NS-05.