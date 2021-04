Mais quatro unidades da Rede Municipal de Ensino/REME passam por reforma e manutenção, tendo em vista ações voltadas para conservação física dos prédios, durante o período de suspensão das aulas presenciais, por conta da pandemia da Covid-19.

As Escolas Municipais de Educação Infantil/EMEIs Ramza Bedoglin Domingos, no Bairro Dom Antônio Barbosa e Tupinambás, no Tiradentes, e a Escola Municipal Prof. Fauze Scaff Gattass Filho, no Jardim Carioca, estão em obras. A unidade José Dorileo de Pina, no Bairro Alves Pereira, também deve dar início à obra de recuperação do muro nos próximos dias.

Na EMEI Ranza, a equipe está reformando o telhado, e na EMEI Tupinambás, está sendo contemplado o fechamento da área da lavanderia. A EM Prof. Fauze está recebendo pintura da fachada e do refeitório.

A EMEI Tupinambás, além da pintura, passa por reforma da cozinha, de outras dependências e a limpeza do pátio. “A EMEI deve ser um lugar onde as crianças se sintam bem. Quando mantemos a infraestrutura da escola em dia, limpa e reformada, favorecemos que esses espaços fiquem organizados e se tornem um ambiente acolhedor, limpo, alegre, prazeroso e aconchegante”, explicou a diretora Juraci Borges Oliveira.

As reformas e manutenções das unidades são realizadas sob a orientação da Secretaria Municipal de Educação/SEMED, por meio da Superintendência de Gestão Administrativa, Financeira e de Convênios/SUGEFIC. “Compromisso da gestão em fazer o essencial para nossas crianças. Estamos preocupados em desenvolver um serviço de limpeza e/ou de manutenção, mesmo que uma pequena obra, mas que contemple todas as escolas, para deixar as nossas escolas preparadas para um eventual retorno às aulas. Estamos atentos para que todo andamento seja realizado nas unidades escolares.”, disse superintendente de Gestão Administrativa da pasta, Walter de Almeida.