Os idosos tiveram o passe livre suspenso no início da pandemia do coronavírus. Contudo poderão voltar a usar o transporte público sem pagar nada somente em novembro do ano passado com horários restritos. Desde fevereiro 30 mil idosos podem circular das 9h às 16h de acordo com o decreto da prefeitura da Capital. Não há previsão da liberação de outros horários devido ao risco de contaminação da Covid-19 no qual é grande para a terceira idade. Em especial com a ameaça da variante Delta, que já possui dois casos confirmados na Capital.