Prefeitura terá nova troca e mais um indicado de Tereza na gestão

A prefeita Adriane Lopes (PP) fará novas trocas para organizar a gestão e a questão política já pensando na eleição do próximo ano, quando tentará se reeleger. A nova mudança também passa pelo arranjo político que inclui a chegada da senadora Tereza Cristina (PP) no grupo.

Depois do Procon Campo Grande, será a vez da Fundação Social do Trabalho (Funsat) receber novo diretor. O atual, Paulo da Silva, que chegou ao cargo por indicação de Adriane em outubro do ano passado, assumirá o posto de adjunto na Secretaria de Finanças.

O diretor-adjunto da Funsat, João Henrique Lima, continuará no cargo. Os servidores da fundação já foram avisados da troca, mas ainda não sabem quem entrará no lugar. Só foram informados que será alguém próximo à senadora Tereza Cristina.

O vereador João Rocha (PP) foi o primeiro a chegar após a aproximação, assumindo a Secretaria de Governo. Depois foi a vez do Procon, que agora tem no comando José Ferreira da Costa Neto, ligado a Tereza.

Nomeação polêmica

A nomeação de Paulo Silva na Funsat, em outubro do ano passado, iniciou um novo grupo de WhatsApp e uma virada de chave na relação de Adriane Lopes com Marquinhos Trad. Na ocasião, ele criticou a saída de Luciano Martins da Funsat, o que fez a equipe da prefeita criar um novo grupo de WhatsApp.

Curiosamente, alguns nomes ficaram fora do novo grupo, revelando que seriam os próximos a saírem da gestão. A maioria, de fato, foi exonerada. Alguns poucos conseguiram permanecer e entrar no novo grupo.

