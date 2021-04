Nesta terça-feira, dia 20 de abril, a vacinação contra a Covid-19 será exclusiva para militares das forças armadas da ativa e para trabalhadores da saúde de hospitais em Campo Grande. O atendimento a ambos os públicos será feito dentro das instituições. Os pontos de imunização voltados à população não estarão abertos.

Para a vacinação dos militares foram reservadas 1.610 doses que foram enviadas pelo Ministério da Saúde na última remessa para aplicação da primeira dose deste público. A expectativa é imunizar ainda 1.700 trabalhadores da saúde dos hospitais que estão com segunda dose de Astrazeneca agendada até o final do mês.

Na última sexta-feira (16), Campo Grande recebeu uma última remessa com 29.070 doses de vacinas enviadas pelo Ministério da Saúde. Destas, 23.582 já foram utilizadas até esta segunda-feira, dia 19, restando apenas 5.488 doses para atendimento de públicos específicos. Quem está com a segunda dose agendada para amanhã deverá aguardar uma nova data a ser anunciada pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Novo público

No feriado, dia 21 de abril, a vacinação será aberta para gravidas a partir de 12 semanas de gestação com comorbidades. Além do cadastro no site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br, será necessário apresentação da carteirinha do pré-natal e do laudo médico autorizativo e que comprove a comorbidade no ato da vacinação.

Se enquadra dentro das comorbidades: Portadores de diabetes, hipertensão arterial crônica, obesidade (IMC > 30), doença cardiovascular, asma brônquica, imunossuprimidos, transplantados, doenças renais crônicas e doenças autoimunes.

Locais de vacinação:

Guanandizão

Drive-thru Ayrton Senna

Cassems

7h30 às 17h

IMPCG

7h30 às 16h30