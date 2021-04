Neste sábado, dia 10 de abril, a Prefeitura de Campo Grande retoma a imunização de profissionais da ativa pertencentes ao quadro efetivo das forças de segurança e salvamento e dá continuidade a aplicação da segunda dose nos públicos já contemplados. A vacinação acontece durante a manhã e tarde em doze locais espalhados pelas sete regiões urbanas e distritos do Município, com atendimento exclusivo para cada grupo em pontos específicos, conforme definido pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesau).

Irão receber a primeira dose, os profissionais das forças de segurança e salvamento pertecentes ao quadro efetivo da Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Federal (PF), Guarda Cívil Metropolitana (GCM) e fiscais da Agência de Transporte e Trânsito (Agetran). Todos devem estar previamente relacionados pelas instituições, além de cadastrados no sistema de identificação prévia do Município, através do site: http://vacina.campogrande.ms.gov.br