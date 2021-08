O Ministério do Desenvolvimento Regional empenhou R$ 16,5 milhões para a Prefeitura de Campo Grande investir na execução de 28,18 quilômetros de pavimentação em quatro bairros nas regiões urbanas do Bandeira ( Tiradentes, Itatiaia e Jardim Mansur ) e do Segredo (Bosque das Araras ).

Segundo o secretário de Infraestrutura e Serviços Públicos, Rudi Fiorese, depois do empenho do recurso (viabilizado por emenda parlamentar da bancada federal),o passo seguinte é a assinatura do contrato com a Caixa Econômica Federal (órgão repassador que supervisiona a aplicação dos recursos), detalhamento dos projetos , licitação e ordem de serviço. A expectativa é que após o trâmite burocrático seja possível iniciar as obras no primeiro trimestre de 2021.

No Jardim Itatiaia, estão programados 14,7 km de pavimentação. Serão asfaltadas 45 ruas , incluindo três vias no entorno da Lagoa Itatiaia, que em 2021 será revitalizada. O Bairro Tiradentes terá 8,9 km de asfalto, distribuídos em 42 ruas, abrangendo parcelamentos como o Residencial Nova Tiradentes,Jardim Vitória, Jardim Vitória e Residencial Anhembi. O Jardim Mansur terá 10 ruas asfaltadas (2,18 km ) e o Bosque das Araras , 18 ruas ( 5,54 km).

Outras frentes

Além desta frente de pavimentação nos 4 bairros, a Prefeitura prepara a licitação das últimas duas da pavimentação no Nova Lima ( 31 km das etapas C e D); do Residencial Oliveira III (7 km) ; Jardim Centenário (5 km) e Tarumã (1 km). Está em andamento a concorrência pública para contratar 4 km de asfalto no Santa Luzia. Já estão sendo realizadas as obras no Rita Vieira e Ramez Tebet e começa em outubro a frente de serviço no Park Dallas (4 km ).