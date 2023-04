Prefeitura vai investir R$ 40 milhões na reforma de 190 escolas municipais de Campo Grande

Foto: Diogo Gonçalves

Todas as escolas municipais serão reformadas até 2024, com aporte de R$ 40 milhões, conforme anúncio feito nesta segunda-feira (24) pela prefeita Adriane Lopes, durante o lançamento do programa Juntos Pela Escola, que ocorreu na Escola Municipal Professora Danda Nunes. A Capital tem 205 unidades escolares, sendo 106 Emei’s (Escolas de Educação Infantil) e 99 de Ensino Fundamental. Destas, 16 já foram contempladas.

Este é o maior programa de mutirão de reformas já feito nas escolas de Campo Grande. “Junto com a Associação de Pais e Mestres, a direção de cada unidade escolar vai construir o projeto de reforma. Com isso, queremos que os pais se aproximem da vida escolar dos filhos e que se sintam também parte dessa revitalização. Queremos que tudo ocorra com a maior agilidade possível”, destacou a Prefeita.

A chefe do Executivo Municipal assegurou que a reforma vai assegurar que todas as escolas contemplem a acessibilidade. “A situação das escolas sempre me inquietou e falo isso no passado, porque agora todas elas serão reformadas e terão a acessibilidade adequada”.

Com recursos próprios da Educação, o secretário da pasta, Lucas Henrique Bitencourt, afirmou que as reformas vão trazer um ambiente mais seguro à comunidade escolar. “Ambiente seguro, revitalizado com a participação das APMs no processo. Isso é algo inédito na educação de Campo Grande”, destacou.

Quem celebrou o programa também foram os diretores das Emeis e escolas. A diretora da Escola Municipal Professor Luís Antônio de Sá Carvalho, no Jardim Imperial, Joceli Ribas, destacou a importância da iniciativa. “O programa é maravilhoso, estamos esperançosos para que a nossa escola seja reformada para melhorar o ambiente dos alunos e servidores”.

Em nome da APM da Emei Antônio Rustiano Fernandes, Lucivani Dias disse que a associação irá se reunir com a escola para fazer o levantamento do que precisa ser feito na unidade. “Estamos muito felizes com o programa porque nos permite contribuir e direcionar as prioridades para nossos alunos”.

A presidente da APM da Escola Municipal Fauze Scaff Gattass Filho, Jéssica Rossi, informa que o grupo já está em fase de levantamento do que precisa ser feito para que o projeto seja assertivo e atenda às necessidades dos estudantes e funcionários. “Estamos fazendo o levantamento que vai desde a reforma e ampliação dos banheiros dos alunos, até a construção de um espaço multiuso para atividades fora da sala de aula até a revitalização do espaço destinado a horta escolar”, detalhou.

André Luis de Antônio Xavier é presidente da APM da Escola Municipal Carlos Vilhalva Cristaldo, localizada no Jardim Aeroporto. “O programa é um passo importante para todos nós. É de suma importância para a comunidade e para os alunos que serão melhor acolhidos. Vamos ajudar da maneira que pudermos”.