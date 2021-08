A aula magna “O Ministério Público e a Redação Consensual de Conflitos na Administração Pública” abriu na noite de ontem (30) o curso de pós-graduação em Direito e Gestão Municipal, Executivo e Legislativo, realizado pela Faculdade Insted, que conta com a participação de servidores públicos municipais. Por meio da Secretaria Municipal de Gestão (Seges), os servidores receberam apoio da Prefeitura para participar da qualificação. A aula foi ministrada pelo Procurador-Geral de Justiça do MPMS Alexandre Magno B. de Lacerda, contou com a participação do prefeito de Campo Grande Marquinhos Trad.

Como forma de incentivar a participação dos servidores públicos municipais neste curso, estão sendo disponibilizadas 30 vagas com desconto, que funcionará da seguinte forma: 35% do valor das mensalidades é patrocinado pela Prefeitura e a Insted (Instituto Avançado de Ensino Superior e Desenvolvimento Humano) oferece mais 35% de desconto mensal aos inscritos habilitados. Assim sendo, o servidor que escolher se especializar neste programa de pós-graduação só fará um investimento mensal equivalente a 30% do valor do curso.

O curso de pós-graduação tem por finalidade ampliar o conhecimento técnico-científico dos assessores que atuam na área jurídica da Prefeitura e faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento e Qualificação Profissional dos Servidores Públicos Municipais (PRODEQ).

Segundo o prefeito Marquinhos Trad, essa transferência de recursos para capacitar é bastante importante e a prefeitura visa à valorização do servidor público. “Estamos oferecendo novos instrumentos para a educação continuada dos nossos servidores. Desta vez, o conteúdo é voltado para a área jurídica, mas a nossa intenção é conseguir atingir muitas outras áreas, para atender o maior número possível de servidores da nossa cidade”, disse Marquinhos.

Para o sócio-proprietário, empresário Pedro Chaves destacou a visão do Prefeito, na oferta de encurtar o caminho para os servidores terem acesso aos cursos de especialização. “A visão do prefeito é uma visão de um bom governante. Além da sensibilidade política, ele sabe quão é importante capacitar realmente os recursos humanos. Eles vão dar o retorno imediato. E a prefeitura precisa, na verdade, como todos os outros órgãos, naturalmente, de pessoas qualificadas. O servidor público otimiza o tempo com o conhecimento, presta um serviço de melhor qualidade e o grau de satisfação da população é melhor”, comenta Chaves.

O secretário de Gestão, Agenor Mattiello, explica que o investimento em capacitação ao servidor pelo PRODEQ está previsto no plano de governo da atual gestão, sendo um dos objetivos atualizar os métodos com que os procedimentos burocráticos nos órgãos públicos são conduzidos. “O curso trará ao servidor conhecimento e consequentemente agilidade aos processos. Isso aumenta a eficiência do serviço oferecido a população”.

As aulas da pós-graduação vão acontecer na modalidade híbrida, com carga horária de 360 horas e será direcionada ao público jurídico.

A advogada e servidora municipal Loala Cristina Barbosa fala da importância do curso. “O objetivo da pós-graduação em direito e gestão é a capacitação, melhorar e aperfeiçoar meus estudos e sempre estar servindo melhor a população de Campo Grande através do meu trabalho” comenta.

Serviço

A Insted está localizada na Rua 26 de Agosto, n° 63 – Centro

Para mais informações: 67 3201-5999 | WhatsApp 67 99258-3521

Ou pelo site www.insted.edu.br