Mais de 1.200 atletas classificados nas competições da 35ª Edição dos Jogos Escolares participam nesta sexta-feira (1º) das premiações entregues pela Fundação Municipal do Esporte (Funesp) no auditório da Câmara Municipal de Campo Grande.

Depois de dois anos sem realização de eventos esportivos devido ao isolamento social do período da pandemia, por consequência da Covid-19, alunos das escolas das redes Municipal, Estadual, Federal e instituições privadas participaram do evento de entrega de premiações dos 35º Jogos Escolares.

Autoridades locais, diretores de escolas, professores, pais e responsáveis lotaram o auditório da Câmara Municipal de Campo Grande para entregar aos atletas classificados as medalhas e os troféus, de primeiro, segundo e terceiro lugar.

O estudante da Escola Municipal, Licurgo de Oliveira Bastos, Ruan Engles, classificado em terceiro lugar no atletismo (corrida), falou sobre a emoção de participar dos jogos. É a primeira vez que o atleta disputa um campeonato. “Gostei muito. Achei básica minha participação inicialmente, mas consegui classificar. Poderia ser melhor, mas é minha primeira vez. Eu curti bastante participar dos jogos, competir com outros atletas”.

Já o atleta paralímpico Davi Matos de Souza de Oliveira, de apenas 12 anos, é um dos premiados na modalidade bocha. “Estou me sentindo muito feliz é a primeira vez que participo. Ganhei o troféu e me sinto preparado para disputar mais vezes”, disse.

Mais que orgulhosa, a irmã do Davi, Júlia Matos, de 20 anos, foi prestigiá-lo. “Ver ele feliz e toda trajetória dele, empenho no esporte, realmente é muito incrível. Ele começou a treinar ano passado e já está sendo premiado”, comemorou.

No tênis de mesa, Larissa Pereira da Costa, de 15 anos, também levou premiação para casa. “Está muito feliz em ser premiada. Joguei outras vezes e não tinha alcançado o objetivo. Agora consegui ganhar como o incentivo da minha família e amigos”, afirmou.

Participaram do campeonato mais de 80 escolas, 51 da Rede Estadual, 20 da Rede Municipal, 15 particulares e uma Federal, totalizando 2.600 atletas. Foram disputadas as categorias A, de 15 a 17 anos – nascidos em 2005, 2006 e 2007 e B, de 12 a 14 anos – nascidos em 2008, 2009 e 2010.

Foram disputadas várias modalidades esportivas como: Atletismo, Ciclismo, Natação-Feminino, Natação-Masculino, Badminton, Tênis de Mesa, Xadrez, Judô, Karatê, Tae Kwon Do, Wrestling, Basquete 3×3, Vôlei de Praia e Basquetebol.

O evento teve o objetivo de desenvolver o intercâmbio esportivo entre estudantes, valorizando o caráter educativo, promover o esporte como resultado das atividades desenvolvidas na comunidade escolar.

Atletas paralímpicos serão premiados com medalhas e troféus. Nas modalidades coletivas serão premiados com troféus e medalhas. Nas modalidades individuais a premiação será de troféus, de primeiro, segundo e terceiro lugar e troféu da classificação Geral. As medalhas das modalidades individuais serão entregues para os representantes de cada instituição, no final do evento.

O diretor presidente da Fundação, Odair Serrano, destacou a importância do esporte para os estudantes. “Hoje estamos fechando com chave de ouro, essa premiação para essa garotada que são o futuro de nosso esporte. Certeza de que daqui sairão muitos atletas. Essa garotada merece”.

A Secretária Municipal de Educação, Alelis Gomes, que teve várias escolas da Rede Municipal de Ensino – REME, classificadas nos Jogos, ressaltou o esporte como uma ferramenta de ação contra as mazelas sociais.

“O esporte, ele ocupa o aluno, tira das ruas. Eu costumo dizer que, oxalá, tivesse vários esportes para ocupar essa meninada do que eles gostam, são apaixonados pelo esporte. As famílias gostam, tira da ociosidade”.

O vereador João Rocha, destacou o esporte como fomento na área social. “Temos o esporte como uma grande ferramenta de transformação, de formação e cidadania.