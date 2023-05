Presa autora de diversos furtos na cidade de Aquidauana

Aquidauana (MS), na última sexta-feira, (19/05), equipe da Rádio Patrulha, realizou a prisão de uma mulher de 43 anos.

Por volta das 11h da sexta-feira, a polícia militar foi acionada para atender uma ocorrência de furto em uma drogaria no centro da cidade. O momento do furto foi flagrado por câmeras de segurança e em rondas pela região, a equipe policial identificou a suspeita sentada em um banco na Rua Sete de Setembro, juntamente com várias sacolas de lojas variadas do comércio local.

Com a suspeita, foram encontrados perfumes, desodorantes, blusas, vestidos, casacos, calças, entre outros pertences, todos ainda contendo as etiquetas. Indagada sobre a procedência dos itens, a mesma alegou ter comprado, porém não tinha nenhum cupom ou nota fiscal. Realizado contato com os comerciantes, os mesmos alegaram que os produtos tinham sido furtados.

No total foram cinco lojas furtadas e mais de vinte e cinco itens recuperados pela polícia militar.

Diante dos fatos, a autora foi presa e encaminhados à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.

(Assessoria de comunicação Social do 7º Batalhão PM).