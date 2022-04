Duas mulheres de 24 e 31 anos que integravam a “gangue das mulheres” foram presas em flagrante na tarde de segunda-feira (4) com mais de 60 peças de roupas furtadas, na região central de Campo Grande (MS). A meses as meliantes vem aterrorizando o comércio central da Capital. Lojistas relatam que o grupo composto de quatro mulheres vem praticando roubos em várias lojas no Centro. Câmeras de segurança de uma loja de departamento na Rua Dom Aquino flagrou o momento em que uma mulher furta peças de roupas.

As suspeitas foram localizadas por equipes da GCM (Guarda Civil Metropolitana). Durante a abordagem as autoras se evadiram; mas duas foram detidas ainda com sacolas furtadas em mãos. Mais de 60 peças de roupas foram apreendidas, além de outros objetos que teriam sito roubados.

Uma das suspeitas, de 31 anos, estava com um desacoplador de alarmes na bolsa. Desta forma conseguia cometer os furtos e burlar o sistema de segurança na porta das lojas. As duas foram encaminhadas para a DEPAC (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Centro.