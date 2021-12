O vereador Otávio Trad (PSD) apresentou 4.258 indicações de melhorias para Campo Grande em 2021. O número reflete a presença do parlamentar e sua equipe nos bairros no primeiro ano do seu terceiro mandato. “O atendimento às reivindicações da população é uma parte fundamental do trabalho do vereador para garantir a melhoria da qualidade dos serviços públicos”, destacou o vereador.

De acordo com balanço da Câmara Municipal, o vereador Otávio Trad liderou o número de indicações protocoladas ao longo do ano. Entre os pedidos mais recebidos pelo gabinete estão iluminação, sinalização e tapa-buraco. “Parabenizo nossa equipe pelo intenso trabalho e agradeço a Prefeitura de Campo Grande que tem atendido os pedidos, quem ganha é a população”, completou.

O assessor parlamentar e chefe do setor de indicações, Carlos Alberto Alves Barbosa da Rocha, explicou que o gabinete está cada vez mais próximo da população. “Estamos andando mais nos bairros e todos esses pedidos são fruto dessa presença, que é muito importante para aproximar a população do vereador”, disse.