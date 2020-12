Falta muito pouco para que todas as pessoas sejam apadrinhadas na Campanha de Natal 2020 do Pacijus. Ainda faltam 85 pessoas que esperam um padrinho ou madrinha que lhes deem um presente de Natal. Estas pessoas são crianças, adolescentes e idosos que participam da campanha do TJMS, que este ano realizará o sonho de Natal em 34 cidades do Estado.

Nesta reta final, a campanha ainda tem muitos idosos que aguardam um apadrinhamento. Você pode ser o responsável por esta corrente de amor e carinho. Participe e faça o Natal dessas pessoas maravilhoso, como o seu também será!

Para participar é muito fácil, basta acessar o site www.tjms.jus.br/pacijus e escolher alguém. Que tal alegrar o coração de uma pessoa que você não conhece, mas precisa muito do seu gesto de carinho?

Os idosos ainda são a maioria que faltam apadrinhamento. No total, restam 63 idosos para serem apadrinhados. Eles pedem, por exemplo, um vestido de manga, botina, camiseta polo, entre outros. A maioria destes presentes custam apenas R$ 50.

Já as crianças e adolescentes pedem carrinho de controle remoto, patinete e tablet. São apenas 22 crianças e adolescentes faltando para que a Campanha de Natal do Pacijus do TJMS contemple todos os pedidos. Os presentes das crianças começam com valores de R$ 70.

Com estes valores, você contribuirá para um Natal mais feliz para crianças, adolescentes e idosos de MS, que estão em acolhimento ou fazem parte de projetos sociais em 33 comarcas do interior e na Capital.

Depois de escolher alguém para presentear, você deve depositar ou fazer uma transferência bancária para a conta do Pacijus/Amamsul no Banco Sicredi: 748 – Agência 0911 e Conta-corrente 56741-4, com o CNPJ 03978517/0001-48. Todos os recursos recebidos nesta conta bancária serão destinados para aquisição dos presentes indicados pelo padrinho.

Neste ano, por conta da pandemia de coronavírus, a logística de entregas foi impactada, por isto é muito importante que os moradores das 33 comarcas do interior apadrinhem as pessoas de suas cidades.

Confira onde estão os idosos, as crianças e adolescentes participantes que esperam, ansiosos, serem escolhidos para receberem um presente:

– Amambai: 1 criança / 14 idosos

– Anastácio: 1 criança

– Aquidauana: 10 idosos

– Aral Moreira: 1 criança

– Bela Vista: 1 criança / 2 idosos

– Bandeirantes: 2 crianças

– Brasilândia: 11 idosos

– Camapuã: 3 idosos

– Campo Grande: 40 crianças / 14 idosos

– Caracol: 1 idoso

– Coronel Sapucaia: 9 idosos

– Corumbá: 1 idoso

– Eldorado: 5 idosos

– Dourados: 1 criança

– Inocência: 9 idosos

– Miranda: 6 idosos

– Ponta Porã: 1 criança

– Ribas do Rio Pardo: 1 criança

– Rochedo: 3 idosos

– Selvíria: 3 crianças

