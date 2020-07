Decretos de diversos municípios determinavam o uso obrigatório, e um projeto de Lei do Congresso Nacional também passaria a determinar a obrigatoriedade no País, mas o presidente Jair Bolsonaro preferiu vetar o Artigo 3º-B e alguns de seus parágrafos, que travam desses assuntos na referida Lei.

O veto foi publicado hoje no Diário Oficial da União. Ou seja, acaba a proposta de se tornar obrigatoriedade nacional o uso de mascaras em diversos locais públicos a privados.

Agora, órgãos e entidades públicos e estabelecimentos comerciais e industriais, templos religiosos, estabelecimentos de ensino e demais locais fechados em que haja reunião de pessoas não podem mais exigir o uso de máscaras.

Outro dispositivo vetado hoje, o Artigo 3º-F, previa o uso de máscaras de proteção individual nos estabelecimentos prisionais e nos estabelecimentos de cumprimento de medidas socioeducativas. De acordo com o governo federal, caberá aos estados e municípios a elaboração de normas de prevenção que sejam suplementares e que atendam às peculiaridades de cada setor.

O presidente Jair Bolsonaro argumentou que as obrigatoriedades que constavam do Projeto criariam despesas obrigatórias ao Poder Público e poderiam ferir a inviolabilidade do domicílio privado.

Porém, a obrigatoriedade do uso da proteção facial abrange os transportes públicos coletivos, como ônibus e metrô, bem como táxis e carros de aplicativos, ônibus, aeronaves ou embarcações de uso coletivo fretados.