Presidente Bitto Pereira dá posse à Diretoria da Comissão Especial de Energia da OAB/MS

Nesta quarta-feira (16), o Presidente Bitto Pereira deu posse à Diretoria da Comissão Especial de Energia da OAB/MS.

Foram empossados a Presidente da Comissão Isabelle Barros Ossuna, a Vice-Presidente Lênina Armôa, o Secretária-Geral Willy Nascimento Lanza e o Secretário-Geral Adjunto Laudison Gabriel da Rocha Silva.

De acordo com o Presidente Bitto Pereira: “Parabenizo os empossados, tenho certeza de que todos desenvolverão um belíssimo trabalho nesta pauta tão importante da OAB/MS”.

A Presidente da Comissão Isabelle Barros Ossuna destacou os futuros projetos. “Nosso intuito primeiramente é fomentar a matéria regulatória, trabalhar a favor do consumidor e das concessionárias, introduzir essa matéria, esses trabalhos do direito de energia que é tão presente na nossa realidade. A gente vai fazer um trabalho intensificado, tanto com o judiciário quanto com os consumidores, concessionárias e trabalhar em prol dos advogados com relação ao direito de energia”.