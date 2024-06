Presidente Bitto Pereira participa do Lançamento da Campanha “Segurança no Trânsito 60+”

O Presidente da OAB/MS Bitto Pereira realizou, na manhã desta terça-feira (25), o lançamento da campanha “Segurança no Trânsito 60+”, que tem como objetivo promover a conscientização sobre a importância de garantir a segurança e o bem-estar das pessoas idosas no trânsito, alinhando-nos com as diretrizes nacionais e internacionais de proteção a essa parcela da população.

Estiveram presentes: o Presidente da OAB/MS, Bitto Pereira; Presidente da Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, Nelson Alfonso; Presidente do Conselho Estadual de Direitos da Pessoa Idosa, Ana Maria Timóteo; Deputado Renato Câmara; Subsecretária Estadual de Políticas Públicas, Zirleide Barbosa; Delegada Maíra Machado, Coordenadora do Núcleo Institucional da Cidadania da Polícia Civil; Superintendência Regional da PRF, representado pelo inspetor Fagundes; Coronel Augusto Regalo, Representando a PMMS; Ivanize Tota, Agetran.

O Presidente Bitto Pereira abriu o evento. “Estou aqui para parabenizar os trabalhos realizados pelas Comissões do Direito do Idoso e de Trânsito. É uma honra presidir uma instituição que tem tantas comissões temáticas trabalhando não apenas para a advocacia, mas também para a sociedade. Agradeço a todas as autoridades civis e militares que estão presentes”.

Em discurso, o Presidente da Comissão, Nelson Alfonso, afirmou: “quero reafirmar o nosso compromisso em continuar lutando pela dignidade, segurança e bem-estar das pessoas idosas. A Campanha “Segurança no Trânsito 60+” é apenas o início de uma jornada que deve ser abraçada por toda a sociedade. Muito obrigado pela atenção e pelo apoio a essa iniciativa tão importante”.

O Presidente da Comissão de Trânsito, Túlio Araújo, destacou que “a campanha da Comissão da Pessoa Idosa é de suma importância, porque ela, além de aproveitar do mês Junho Prata, trouxe também para a discussão algo muito relevante que é a participação das pessoas idosas no trânsito. Parabenizo o doutor Nelson Alfonso pela iniciativa, coragem e pela reunião de tantas entidades públicas relevantes para pensar e debater esse assunto”.