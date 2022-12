Em entrevista ao radialista B de Paula, da Rádio Difusora Pantanal FM 101.9, e ao Vereador Riverton, o presidente da Câmara Municipal de Campo, vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB) afirmou acreditar que com boa vontade e união de esforços é possível colocar a cidade nos trilhos. Avaliando o momento de crise administrativa vivenciado pelo município, com greve dos professores, iminente greve dos motoristas do transporte público e insatisfação de outras categorias, Carlão afirmou que torce pela prefeita Adriane Lopes, para que ela saiba tomar boas decisões e que o diálogo e consenso é o melhor caminho.

“A Câmara Municipal torce pela prefeita, pela eficiência do Poder Executivo como um todo. Tivemos um ano atípico e peço a Deus que nesses últimos dias de 2022 consigamos contornar os problemas, entregando melhores resultados para todos campo-grandenses. A nossa expectativa é que o melhor aconteça, mas admito que passamos por um momento de crise. Não existe uma Câmara que consiga entregar bons resultados para população se a prefeitura não vai bem. Por isso, torcemos e trabalhamos para que as coisas entrem nos trilhos. Nessa negociação com os professores estamos intermediando e sobre a questão do transporte público já votamos a suplementação”, afirmou.

O presidente da Câmara falou que o Legislativo Municipal não vai se furtar em cumprir seu papel de fiscalizar o Executivo, mas que é necessário um governo de coalizão para que os bons resultados aconteçam.

“Participação e harmonia entre os poderes é sempre benéfico para a cidade. Porque com união de esforços as coisas saem do papel e acontecem rapidamente”, ponderou Carlão, ele também desejou boa sorte ao novo secretário de Saúde, ex-vereador Sandro Benites e ao vereador que assumiu seu lugar na Câmara, Paulo Lands.