O vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, concedeu na manhã desta sexta-feira (8), o Título de “Visitante Ilustre” ao empresário do ramo alimentício – Flávio Alves Ferreira, de Caraguatatuba (SP). A comenda foi concedida através do Decreto Legislativo 2.361/22, aprovado por unanimidade pelos 29 vereadores da Casa de Leis da Capital Sul-mato-grossense.

“O projeto homenageia o empresário Flavio Alves Ferreira. Nascido na cidade de Frutal – MG, na data de 11 de agosto de 1975, há mais de 10 anos reside na cidade de Caraguatatuba – SP, onde dedica a sua vida no ramo empresarial alimentício. Homem dedicado e honrado, gerando mais de 30 empregos diretos e indiretos. Diante da brilhante trajetória de vida do nobre visitante, torna-se imperativo que esta Casa de Leis, deixe registrado a passagem dessa personalidade que é exemplo de superação e que ajuda a fazer história e contribui com o desenvolvimento econômico do Brasil”, descreve o decreto.

Já o homenageado agradeceu a honraria e afirmou sua emoção dividida com vários familiares que acompanharam a solenidade.

“Estou muito feliz e emocionado em receber essa honraria, depois de 30 anos, tendo saído de Campo Grande, agora retorno com uma trajetória de sucesso e com a presença de familiares que aqui residem e que vieram comigo. Agradeço a homenagem do presidente Carlão e do vereador Papy”, agradeceu a Flávio Alves.