Presidente Carlão recebe diretores do Hospital São Julião e faz compromisso de ajudar a viabilizar repasses do Executivo

Na manhã desta segunda-feira (26), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, recebeu a visita do presidente da Associação de Auxílio e Recuperação dos Hansenianos (Hospital São Julião), Carlos Augusto Melke, acompanhado do vereador Tabosa, da superintendente de gestão, Jessyka Mendes e do diretor adjunto do hospital, Luiz Pedro. O presidente Melke veio pedir ajuda do presidente da Casa de Leis e de todos os vereadores para facilitar o acesso e relacionamento junto ao Executivo Municipal.

“Precisamos de ajuda no relacionamento e atendimento por parte tanto da prefeita Adriane Lopes, quanto do secretário municipal de saúde (Sesau), Sandro Benites. Especialmente sobre os repasses de verbas do município para subsidiar os atendimentos em saúde realizados no Hospital”, disse o presidente do São Julião.

O Hospital São Julião é referência em Mato Grosso do Sul e em Campo Grande pela qualidade nos serviços de saúde, principalmente para a população carente. É um hospital filantrópico que realiza atendimento SUS em clínica médica, cirurgia geral, cardiologia (risco cirúrgico), pneumologia, tratamento vascular, otorrinolaringologia, sendo referência em hanseníase e oftalmologia.

“Eu e o Tabosa, em nome da Câmara, fazemos o compromisso em ajudar nessa demanda, tanto em viabilizar os repasses de recursos, quanto no relacionamento com do Executivo com a atual direção do Hospital São Julião”, disse Carlão ao receber um ofício com solicitações do Hospital.