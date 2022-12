Barraca e a chefe da Central de Matrículas da secretaria, Adriana Cedrão. O secretário esteve na Casa de Leis para se apresentar ao presidente do Legislativo e elencou suas prioridades à frente da pasta, destacando que pretende trabalhar em três esferas: valorização do servidor, infraestrutura e processo pedagógico.

Carlão desejou sucesso. “São os três pilares que vamos trabalhar e, junto aos vereadores, da Prefeitura, caminhar para um processo de entregar para a comunidade um ensino de qualidade. Vamos focar na valorização acadêmica. O objetivo é o aluno ser formado não apenas para a cidadania, mas também na vida acadêmica”, disse.

Carlão agradeceu a visita institucional e ressaltou a boa intenção do novo secretário em estreitar relações com os vereadores. “O Poder Legislativo Municipal é a caixa de ressonância da sociedade e receber sua visita e boa disposição em estreitar relacionamento com os vereadores, com a Comissão de Educação da Casa, significa um acerto inicial. Desejamos uma gestão exitosa, principalmente porque nossas crianças merecem e precisam de uma educação de qualidade, os profissionais da educação também necessitam de valorização e boas condições de trabalho. Tudo isso passa pela sua gestão. Meus filhos, assim como eu, estudamos em escolas publicas e sabemos que a educação é a principal ferramenta de transformação social e de melhores oportunidades no mercado de trabalho”, afirmou Carlão.

O presidente também falou do papel da Casa. “A Câmara é um poder que fiscaliza e reivindica. Quando ele se propõe a melhorar nossa educação, o Poder Legislativo o recebe de braços abertos. Pela conversa que tivemos, a educação está em boas mãos. É uma pessoa técnica, preparada, e nossa educação tem tudo para melhorar seus indicadores”, disse o parlamentar.

O vereador Professor Juari, presidente da Comissão Permanente de Educação e Desporto da Câmara, falou das expectativas com o novo secretário. “São as melhores possíveis dentro de todas as pautas que discutimos: a valorização do servidor, do professor, cumprimento das leis que asseguram essa valorização, e, claro, a responsabilidade com a educação das crianças. Foi uma conversa bastante produtiva”, finalizou.

Currículo – Casado e pai de uma filha, Lucas Bitencourt é natural de São Paulo (SP). Possui formação em História e Pedagogia; Pós-Graduação em Didática para o Ensino Superior, Inclusão, Psicopedagogia; MBA Gestão de Negócios Aplicada à Educação; Mestre em Educação com ênfase em Gestão Escolar. Ele assumiu a Semed no último dia 10 de novembro.