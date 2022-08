Na manhã desta quinta-feira (11), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, recebeu na presidência da Casa de Leis a visita dos Organizadores do 1º Encontro de Carros Antigos e de Corrida – Copa MS de Arrancadas, José Marcos Vieira, Mathias Freire e Rafael Calado. O vereador Coronel Alírio Villasanti, presidente da Comissão Permanente de Transporte e Trânsito também acompanhou a reunião. O presidente, assim como o vereador Alírio, se comprometeram em apoiar o evento.

“Toda iniciativa que visa estimular crianças, jovens e adultos ao esporte, lazer e entretenimento, desmistificando as arrancadas e a velocidade automobilística como uma prática que pode não ser marginalizada, merece ser apoiada. Tirando o racha das ruas, onde causam acidentes pela falta segurança, oferecendo riscos a pedestres e motoristas, levando para o local adequado que é o autódromo. Além de estimular o interesse pelo automobilismo como esporte, cultura e lazer”, avaliou Carlão, explicando que provas de arrancadas são um tipo de competição esportiva, uma forma de corrida praticada por veículos automotores na qual automóveis ou motocicletas, originais ou especialmente preparados completam um trajeto reto e nivelado no menor espaço de tempo, partindo da imobilidade.

O 1º Encontro de Carros Antigos e de Corrida será realizado nos altos da Av. Afonso Pena, em frente ao Parque das Nações Indígenas, no dia 20 de agosto de 2022, das 15h às 20hs. O evento será estruturado com entretenimento para as crianças, a organização da Copa MS de Arrancadas, pretende expor mais de 100 carros e motos, trazendo famílias e crianças para prestigiarem a exposição de veículos.

“Esse encontro faz parte de uma ação social, de conscientização junto a diversas autoridades do trânsito, para demonstrar que há local apropriado para realizar manobras de risco e acelerar os carros e motos de forma segura. Também vamos convidar para outro grande evento e gratuito que será realizado no dia 27 de agosto (Sábado), o Acelera Campo Grande, no Autódromo Internacional da Capital, a partir das 8 horas e com inscrições para quem quiser participar da corrida com qualquer tipo de carro”, detalhou José Marcos Vieira, destacando que os rachas praticados nas ruas, são ilegais e criminosos, já que podem causar acidentes fatais.

Segundo ele, o projeto prevê tornar o “Acelera Campo Grande”, evento tradicional e anual, distribuído em seis etapas e com a participação massiva dos campo-grandenses, de forma legal, segura e organizada. Seguindo as normas de segurança e demais regulamentações obrigatórias e nacionais de Arrancadas e também da Federação dos Pilotos de Arrancadas de Mato Grosso do Sul.