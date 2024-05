Presidente Carlão recebe Subsecretário de Políticas para Assuntos Comunitários para debater projetos para o desenvolvimento do setor

Na manhã desta segunda-feira (20), o vereador Carlos Augusto Borges (Carlão PSB), presidente da Câmara Municipal de Campo Grande MS, recebeu em seu gabinete na Casa de Leis, a visita do Subsecretário Estadual de Políticas Públicas para Assuntos Comunitários, Jairo Luiz da Silva, acompanhado do líder comunitário e integrante da secretaria, José Arantes e do vereador, Silvio Pitu. Na pauta da reunião, projetos e parcerias para o desenvolvimento do setor comunitário na Capital.

“Venho da liderança comunitária e sempre vou valorizar o setor que é fundamental para o desenvolvimento das comunidades. O Jairo e o Zé Arantes são grandes lideranças e a Câmara Municipal está à disposição para parcerias em projetos de incentivo ao setor. Fui presidente da UCAF – União Campo-grandense de Associações de Moradores em Favelas Assentamentos e Núcleos Habitacionais, entidade da qual tenho muito apreço, e vamos auxiliar nessa parceria entre a subsecretaria a instituição”, afirmou Carlão.

O presidente da Câmara Municipal implantou em seu mandato frente a Casa de Leis a sala dos Líderes Comunitários, espaço aberto para que todas as lideranças possam fazer suas reivindicações e recebam apoio para encaminhar as demandas ao Executivo e sugestões ao Legislativo Municipal. Carlão também realizou cursos através da Escola do Legislativo para formação dos líderes comunitários.

Janaina Gaspar