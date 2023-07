Presidente chinês pede a militares para aprofundar planejamento de combate e guerra, diz agência Xinhua

Xi disse que o mundo entrou em um novo período de turbulência e mudança e que a situação de segurança da China se tornou mais instável e incerta, de acordo com a estatal Xinhua, em comentários que fez às tropas durante uma visita de inspeção ao Comando do Teatro Oriental.

O Comando do Teatro Oriental, com sede na província de Jiangsu, é responsável pela segurança do leste da China, incluindo o Mar da China Oriental e o Estreito de Taiwan.

No início deste ano, Xi, em comentários após garantir um terceiro mandato como presidente, pediu à China que intensifique sua capacidade de salvaguardar a segurança nacional e transforme suas Forças Armadas em uma “Grande Muralha de Aço”.

Sobre Taiwan, a ilha governada democraticamente que a China reivindica como sua, a China tem de se opor às atividades pró-independência e à interferência de forças externas, disse ele na ocasião.

Em particular, a China tem pedido repetidamente às autoridades dos Estados Unidos que não se envolvam com os líderes taiwaneses, vendo isso como um apoio ao desejo de Taiwan de ser vista como separada da China.

Desde a visita da então presidente da Câmara dos Deputados dos EUA Nancy Pelosi a Taiwan em agosto do ano passado, a China tem organizado jogos de guerra ao redor da ilha e conduziu exercícios e disparos reais na região.