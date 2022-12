O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Paulo Corrêa (PSDB), foi homenageado na noite de quarta-feira (7) em solenidade realizada no Tribunal Regional de Mato Grosso do Sul (TRE-MS). O parlamentar e outras 32 autoridades receberam o Diploma do Mérito Eleitoral como reconhecimento pelos serviços prestados de forma notória e relevante à Justiça Eleitoral.

“Quero dividir esse prêmio que eu estou recebendo aqui hoje com os outros 23 companheiros da Assembleia, que fizeram parte de um processo eleitoral complicado”, disse o deputado Paulo Corrêa. Ele também destacou que o Parlamento teve importante papel no processo eleitoral deste ano. “A Assembleia participou, definiu regras, conversou, trabalhou, sempre respeitando a lei”, acrescentou.

O deputado Paulo Corrêa também felicitou o presidente do TRE-MS, desembargador Paschoal Carmello Leandro, pela conquista do “Prêmio CNJ de Qualidade”, na categoria Diamante, obtido no dia 22 de novembro de 2022. “Aqui, efetivamente, foi feito um trabalho que nos orgulha muito. Então, a Assembleia Legislativa aprovou, por minha autoria, uma moção de congratulação, por unanimidade, ao Desembargador Paschoal Carmello Leandro, que fez um trabalho maravilhoso, junto com o time do Tribunal Regional Eleitoral, e que, por isso, recebeu o maior selo da Justiça Eleitoral desse país”, comentou o parlamentar.

Além do presidente da ALEMS e do presidente do TRE-MS, a cerimônia contou com a presença do vice-presidente e corregedor regional, desembargador Julizar Barbosa Trindade, e demais membros do Pleno, do Procurador Regional Eleitoral Pedro, Gabriel Siqueira Gonçalves, entre outras autoridades.

Confira a matéria da TV ALEMS: