Presidente da ALEMS enaltece momento de estabilidade política ao receber título de Cidadão

Homenageado pela Câmara Municipal, com o título de Cidadão Campo-grandense, o presidente da Assembleia Legislativa, Gerson Claro, enalteceu a postura republicana, o compromisso da classe política com a entrega de

resultados, que estão garantindo investimentos com impacto direto na vida não só da população de Campo Grande, mas também de todo o povo sul-mato-grossense. “Estamos colhendo os resultados deste momento de estabilidade política. Eventuais diferenças ideológicas, naturais numa democracia, não têm impedido a construção de pontes de entendimento em favor do interesse comum”, pontuou Gerson Claro

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul foi um dos homenageados nesta quinta-feira (24), durante a solenidade de concessão de títulos de Cidadão Campo-grandense, Cidadão Benemérito e Medalha do Mérito Legislativo “José Antônio Pereira”.

“Essa cidade de belas avenidas, belos ipês, de um povo que é diferente de qualquer parte do mundo. Se formos falar de Campo Grande, ficamos aqui tecendo elogios a noite toda. Problemas, todas as cidades têm. Mas, quando temos uma classe política em harmonia, todo mundo trabalhando numa direção positiva, prevalece o interesse público”, reforçou o parlamentar em seu pronunciamento.

Claro recebeu o título de Cidadão Campo-grandense por indicação do vereador Claudinho Serra. As honrarias são entregues todos os anos no aniversário da cidade.

“Que a Cidade Morena continue acolhedora e que possamos honrar esse título com nossa dedicação. Que façamos, a cada dia, o melhor para nossa população”, concluiu o parlamentar que falou em nome dos homenageados.

Este ano, foram 87 agraciados, pessoas que, em suas áreas de atuação contribuíram para o desenvolvimento da Capital.

A entrega das honrarias foi realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, com a presença do governador Eduardo Riedel, da senadora Teresa Cristina, da ministra da Mulher, Cida Gonçalves, dentre outras autoridades.