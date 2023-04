Presidente da ALEMS recebe medalha e destaca importância da Segurança Pública

O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Gerson Claro (PP), recebeu a Medalha Tiradentes, maior condecoração oferecida pela Polícia Militar de Mato Grosso do Sul (PMMS) a civis e militares que se destacaram por sua atuação em prol da segurança pública. A solenidade aconteceu no Comando Geral da PMMS, em Campo Grande.

O presidente da ALEMS considera a comenda o resultado do trabalho desenvolvido pela segurança pública. “É um enorme orgulho receber a Medalha Tiradentes, e isso mostra que estamos trabalhando no caminho certo. A segurança pública é uma área fundamental para o bem da sociedade, e ter uma polícia eficiente e preparada traz, sem dúvida alguma, uma sensação de segurança muito grande para os cidadãos. É exatamente isso que queremos e dentro da Assembleia Legislativa todos os 24 deputados são alinhados e lutam em favor da segurança pública de Mato Grosso do Sul”, finalizou.

Participaram da solenidade os deputados estaduais João César Mattogrosso (PSDB) e Professor Rinaldo Modesto (Podemos). Também prestigiaram a outorga da homenagem Eduardo Riedel (PSDB), governador do Estado; coronel Renato dos Anjos Garnes, comandante-geral da PMMS; Roberto Gurgel, delegado geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul (PCMS), Frederico Reis Pouso Salas, comandante geral do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS), coronel Frederico Reis Pouso Salas, entre outras autoridades.

Medalha Tiradentes

A cerimônia é uma reverência ao patrono das polícias militar e civil do Brasil e mártir da inconfidência mineira, Joaquim José da Silva Xavier, o Tiradentes. Tido como um exemplo de dignidade, honestidade, luta pelos ideais de igualdade e pela melhoria de vida do povo brasileiro, figura de inspiração para os policiais.