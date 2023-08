Presidente da AND chega a Mato Grosso do Sul para encontro nacional dos Detrans

Mato Grosso do Sul começa a receber os presidentes dos Detrans de todo o país. Nesta segunda-feira (28), o diretor-presidente do Detran do Rio Grande do Norte (Detran-RN) e Presidente da Associação Nacional dos Detrans (AND), Jonielson Oliveira desembarcou na Capital.

Para o presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, é muito importante esse encontro pela troca de experiência e informações, agilizando assim, cada vez mais o atendimento e melhorando o trânsito do Estado. “O Detran-MS tem alcançado um ritmo muito forte de investimentos e melhorias na área digital e de atendimento à população e esse encontro vai resultar em novos impulsos buscando novas técnicas e novos horizontes não apenas para o trânsito, mas para toda a população de Mato Grosso do Sul.”

Jonielson Oliveira falou que as expectativas são as melhores e acredita que o evento vai surpreender a todos. “Um momento de trocar conhecimentos, intercâmbio de boas práticas e pelo o que vi, conhecendo pela primeira vez o Detran de Mato Grosso do Sul, vamos absorver muitas boas práticas que já são aplicadas aqui, para aplicarmos em nossos Estados.” Além disso, Jonielson se viu “encantado com a cidade de Campo Grande e com a receptividade de todos aqui.”

O 77º Encontro Nacional dos Detrans acontece em Mato Grosso do Sul, entre os dias 30 de agosto e 1º de setembro de 2023, com abertura no Bioparque Pantanal e fóruns, painéis e reuniões no Hotel Deville em Campo Grande.

Conhecendo a sede do Detran-MS

Acompanhado do diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, Jonielson visitou as instalações do órgão, conhecendo a Diretoria de Veículos, a Diretoria de Tecnologia de Informação, o Centro de Educação Infantil e o Detranzinho. Encantado com a estrutura do Detran-MS e com o programa, afirmou que todos os Detrans do Brasil deveriam ter um espaço desses para ensinar as crianças. “Já estou até pensando aqui onde podemos implementar um desses lá no Rio Grande do Norte”, disse Jonielson Oliveira se referindo ao Programa Detranzinho.

Mirelli Obando, Comunicação Detran MS

Foto: Divulgação Detran MS