Presidente da Argentina chega ao Brasil na segunda-feira para quinto encontro com Lula

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, desembarca no Brasil na manhã da próxima segunda-feira (26) para se encontrar pela quinta vez com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) neste ano. A visita oficial é a continuidade da agenda entre os dois países e responde a um convite feito por Lula quando esteve na Argentina, em 23 de janeiro.

Pela primeira vez, Fernández visitará o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF). A agenda de Lula com o presidente argentino ocorrerá na esteira de uma carta divulgada nesta quinta-feira (22) em defesa do país vizinho, que enfrenta uma crise econômica, com inflação de mais de 114% em 12 meses.

No documento, publicado pelo Itamaraty, os líderes de Brasil, México, Colômbia, Chile, Bolívia e Paraguai solicitam ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, apoio à Argentina no Fundo Monetário Internacional (FMI) para alterar as condições de refinanciamento do empréstimo vigente de 45 bilhões de dólares (R$ 215 bilhões). O objetivo é evitar a inadimplência do país sul-americano.

Lula e os outros presidentes, a maioria de centro-esquerda, consideram “possível encontrar uma solução consensual” que permita à Argentina superar a complexa situação econômica. “Não é viável nem desejável que as demandas que não considerem devidamente a mudança de circunstâncias mergulhem a Argentina em uma crise desnecessária”, afirma o texto.

Em viagem à Europa, durante um discurso na cúpula sobre o Novo Pacto de Financiamento Global, em Paris, na França, Lula criticou as exigências feitas pela União Europeia para finalizar o acordo comercial com o Mercosul. O brasileiro busca apoio para impulsionar o tratado e propõe moedas alternativas ao dólar para as trocas comerciais internacionais.