O presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Gerson Claro (PP), afirmou nesta manhã (2) que as comissões temáticas da Casa, blocos partidários e seus líderes começam a ser definidos na próxima terça-feira (7).

O anúncio foi feito durante a abertura dos trabalhos da 12ª Legislatura, quando o governador Eduardo Riedel (PSDB) apresentou a mensagem de prestação de contas das ações realizadas em 2022 e as perspectivas do Estado para os próximos anos.

“Iniciaremos o processo para que as bancadas possam se reunir e indicar os líderes, vice-líderes, composição das comissões e formação de blocos. Então na terça-feira, na primeira sessão, nos dedicaremos, vamos nos reunir para organizar esse processo”, afirmou Gerson Claro.

A Assembleia Legislativa possui 16 comissões permanentes, que têm a competência de discutir, analisar, votar e emitir parecer às matérias e proposições. Também são responsáveis pelas audiências públicas com entidades organizadas da sociedade civil.

Gerson também destacou os principais princípios que vão nortear sua gestão à frente do Legislativo estadual. Entre eles, o diálogo aberto, o fortalecimento da democracia e a harmonia entre os poderes.

“Ratificar aqui o compromisso desta Casa com os interesses da população do Mato Grosso do Sul. Pedir a Deus que nos ilumine e capacite para sermos legítimos representantes da sociedade. Pretendemos aqui estabelecer colégio de líderes, reuniões ordinárias da Mesa Diretora, e aqui a vontade do plenário, da maioria, prevalecerá, e as demandas do Estado serão debatidas com responsabilidade”, afirmou.