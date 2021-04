O deputado Paulo Corrêa, Presidente da ALEMS, 63 anos, tomou hoje (5) a primeira dose da vacina contra o covid-19, no drive-thru da Cassems em Campo Grande – MS. Paulo destacou em suas redes sociais: “Vacinado! Hoje eu tive essa grande felicidade de tomar a primeira dose da vacina contra esse vírus que levou tantas vidas, acordei bem cedo e vesti verde que é a cor que representa esperança. Esperança e fé nos dias melhores que virão. Em breve teremos toda a nossa população vacinada!” O Deputado também destaca a agilidade no atendimento e a carteirinha de vacinação digital, e se solidariza com as famílias que perderam parentes para a pandemia.