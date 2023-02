O Presidente da Associação dos Advogados de São Paulo (AASP) Eduardo Foz Mange esteve em visita, nesta quarta-feira (16), à Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

Ele participou, de manhã, como padrinho da turma da primeira solenidade de entrega da carteira do ano no auditório.

Além da visita para a solenidade, ele esteve em agenda institucional com o Presidente Bitto Pereira e com a Secretária-Adjunta Janine Delgado.

Segundo o Presidente Bitto Pereira, “o objetivo foi estreitar o relacionamento entre as duas instituições, OAB de Mato Grosso do Sul e ASSP, no sentido de promover iniciativas em conjunto para oferecimento de cursos e palestras, bem como serviços que a ASSP oferece para a advocacia sul-mato-grossense.

Eduardo Foz Mange agradeceu a recepção e explicou como funciona a ASSP. “Para nós é uma honra estar em Mato Grosso do Sul e oferecer em conjunto com a OAB/MS serviços que podem auxiliar no dia a dia dos advogados. Nós reduzimos a nossa anuidade para jovens advogados, 60% de desconto no primeiro ano e 30% de desconto no segundo ano, além dos 100 dias gratuitos para degustação dos jovens advogados. Estamos oferecendo também o certificado digital gratuito e inúmeros cursos entre outros serviços que a Associação presta sempre apoiando a advocacia”.