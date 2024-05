Presidente da Comissão de Esporte, Rinaldo convoca dirigentes de clubes de futebol para reunião na ALEMS

O Deputado Professor Rinaldo Modesto (PODEMOS/MS), presidente da Comissão Permanente de Educação, Cultura e Desporto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, convoca dirigentes e lideranças dos clubes de futebol do estado para reunião na próxima semana na Casa de Leis.

O parlamentar alerta para a atual situação do futebol sul-mato-grossense, tendo em vista o resultado das diligências da operação Cartão Vermelho, que investiga desvio de dinheiro na Federação de Futebol Mato Grosso do Sul, que culminou com o afastamento do presidente da federação. “É muito triste e preocupante, ver um dirigente que por tantos anos esteve à frente do futebol de MS, ser acusado dessa forma. Não vamos entrar no mérito da acusação, isso é trabalho das forças de segurança, vamos sim, abrir o debate com os dirigentes e representantes para sabermos como podemos ajudar a reverter essa situação, dar suporte aos clubes para que o nosso futebol possa brilhar como nas décadas de 60, 70”, analisa Rinaldo.

O deputado destaca também a importância da aprovação do Projeto de Lei, proposto pelo parlamentar, para que seja implantado em Mato Grosso do Sul, o Sistema Estadual do Esporte e Lazer, em conformidade com a Lei Geral do Esporte, que é vigente em todo país, e que estabelece diretrizes e metas para o setor. “O esporte como um todo é essencial para vida em sociedade, é porta de entrada para a profissionalização em diversos setores que o esporte engloba e ainda importante meio transformador de vidas, de combate às drogas, a evasão escolar, por isso nosso trabalho é pela valorização do setor em nosso estado”, pontuou.

A reunião com os dirigentes e representantes dos clubes de futebol será realizada no próximo dia 04, às 14 horas, no Plenário Nelito Câmara, na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.