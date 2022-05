Representando a Câmara Municipal de Campo Grande, o presidente da Comissão Permanente de Saúde da Casa de Leis, vereador Dr. Sandro Benites, participou da Cerimônia de Homenagem aos Profissionais de Enfermagem da SESAU (Secretaria Municipal de Saúde).

A SESAU tem 509 Enfermeiros, 15 Auxiliares de Enfermagem e 908 Técnicos em Enfermagem.

Foram homenageados 129 servidores que representam as Unidades Básicas de Saúde, UPAs e CRS, Unidades de Saúde Mental, Unidade Especializada (CEM); Prisional; Atenção Básica; dentre outras.

Falando em nome da Câmara Municipal, Dr. Sandro Benites destacou a importância dos servidores, principalmente em época de pandemia da covid-19, quando em meio ao caos, medos e mortes, esses profissionais se mantiveram firmes para cuidar do próximo.

“Vocês tiveram coragem para estar na linha de frente, trabalhando durante a pandemia. Sendo os responsáveis por nossa cidade ter sido destaque pelos atendimentos e a vacinação, por conta das características dos profissionais de saúde que trabalharam com a equipe multiprofissional. Que sejam sempre homenageados e valorizados, como merecem”, destacou.

A homenagem se deu em alusão ao Dia do Enfermeiro, celebrado no dia 12 de maio e ao Dia do Técnico e Auxiliar de Enfermagem, comemorado no dia 20.