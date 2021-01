O presidente da Comissão que acompanha a compra das vacinas contra a covid-19 em Campo Grande, vereador Dr. Sandro, esteve nesta manhã (29/1), visitando os três maiores hospitais públicos do Estado, a Santa Casa de Campo Grande, o Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) e o Hospital Universitário Maria Aparecida Pedrossian (HUMAP).

Dr. Sandro tem percorrido todas as unidades de saúde, asilos e hospitais para acompanhar a vacinação dos profissionais da saúde e asilados, grupo prioritário da 1ª fase do Plano Nacional de Imunização (PNI).

No HUMAP o parlamentar teve uma surpresa agradável. A Enfermeira Angelita Fernandes, Chefe do setor de Vigilância Epidemiológica do hospital e a Coordenadora do Serviço de Atenção Domiciliar da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde), Ane Milena Macedo de Castro, informaram que todos os profissionais já haviam sido imunizados. “Que surpresa agradável saber que o hospital em uma semana conseguiu imunizar os 1.750 profissionais”, disse Dr. Sandro.

O parlamentar esteve nos locais de vacinação do HRMS, referência no tratamento da covid-19 em Mato Grosso do Sul e da Santa Casa, onde se reuniu com o Presidente Heitor Rodrigues Freire e com o setor de Gestão Estratégica e Planejamento, para conversar sobre o plano de imunização.