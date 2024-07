Presidente da OAB/MS Bitto Pereira e Advogado José Andrade palestram na abertura do II Congresso de Direito Processual da 6ª Subseção Paranaíba

Na segunda-feira (1º), o primeiro dia do II Congresso de Direito Processual da 6ª Subseção de Paranaíba recebeu o Presidente da OAB/MS Bitto Pereira e o Advogado José Andrade como palestrantes da noite.

Estiveram presentes: o Presidente Bitto Pereira, a Vice-Presidente Camila Bastos, o Secretário-Geral e Corregedor-Geral Luiz Renê Gonçalves do Amaral, o Conselheiro Federal e Membro Honorário Vitalício Mansour Elias Karmouche, os Conselheiros Estaduais Caio Magno Duncan Couto, Heitor Canton de Matos e Tiago do Amaral, Conselheiro do TED Marcos Ferraz, Juiz Diretor do Fórum de Paranaíba Plácido de Souza Neto, Advogado e Vereador Robson Rezende representando a Câmara de Paranaíba, a Delegada da Caixa de Assistência dos Advogados na 6ª Subseção Janete Machado Moreira, Coordenador Regional da ESA/MS na 6ª Subseção Tales Mendes.

A Presidente da Subseção, Daniela Carosio, abriu o Congresso. “Hoje a palavra é gratidão por cada um que está aqui, por presidir a Subseção com meus pares tão presentes e colaborativos e por realizar um evento desta magnitude. Nessa gestão eu percebo que nós investimos muito no estudo, porque só o estudo é capaz de nos levar aonde nós queremos e foi com essa intenção que o nosso Congresso nasceu”.

Em discurso, o Presidente, Bitto Pereira, afirmou: “A vida é uma mistura de duas coisas: virtude e fortuna”, não adianta ter só virtude, e fortuna, eu não digo no sentido de ter dinheiro. A verdadeira fortuna são os verdadeiros amigos que a gente encontra e que estão conosco nos dias de bonança e de tempestade, nós estamos todos aqui pela mistura dessas duas coisas”.

A palestra contou com o Presidente de mesa, o Conselheiro Federal, Mansour Elias Karmouche, os palestrantes Advogado José Andrade e o Presidente Bitto Pereira, e debatedor Luiz Renê Gonçalves do Amaral.

O Advogado José Andrade agradeceu e cumprimentou a todos. “É uma honra estar aqui, obrigado pelo convite. Hoje o desafio é falar sobre as cinco estratégias para termos sucesso nas execuções. Quase 60% das ações em trâmite no Brasil são de execução”.

O Presidente Bitto Pereira tratou do tema “Do atendimento ao cliente ao contrato de honorários”, e relembrou do início de sua carreira na advocacia. “É uma honra estar aqui para falar sobre uma das coisas que eu mais amo, a advocacia. Hoje vou falar sobre contrato de honorários, e atender alguém não significa ter um contrato de honorários, atender alguém pode significar ter um contrário certo, uma causa só ou ter um cliente para o resto da vida”.

O Conselheiro Federal e Membro Honorário Vitalício, Mansour Elias Karmouche, afirmou: “é muito complicado visualizar a advocacia como um negócio, o que ninguém ensina nas faculdades é ser advogado. E essa é a nossa responsabilidade como gestores de OAB, quando nós fazemos um Congresso, igual a Presidente Daniela está fazendo aqui, estamos aqui para ajudar e trazer esperanças mostrando as ferramentas que estão disponíveis para a advocacia”.

O Presidente Bitto Pereira fez o encerramento do primeira noite de palestras. “Posso afirmar com absoluta convicção que o congresso já é um sucesso. Parabéns pelo trabalho e dedicação de toda a Subseção. Fico muito feliz em ver que vocês conseguiram reunir tantos valorosos nomes que aqui estão, com a grandeza que a Subseção merece”.