O Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), Bitto Pereira, recebeu, em solenidade no Bosque Expo na segunda-feira (19), a honraria Ordem do Mérito Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul.

A homenagem é destinada a galardoar pessoas e entidades por serviços ou méritos que os tenham tornado dignos do reconhecimento da justiça sul-mato-grossense.

O Presidente do TJMS, Des. Carlos Eduardo Contar, fez a entrega da comenda de grau Oficial da Ordem do Mérito Judiciário.

Bitto Pereira agradeceu ao TJMS pela honraria, “que reforça e renova meu amor pela advocacia e pelas lutas institucionais da nossa gloriosa OAB”.