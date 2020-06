“Sem democracia não há liberdade, não há o direito de se expressar e nem o direito de ir e vir. E sem advocacia não há justiça”. Oito novos advogados e advogadas foram recebidos com discurso do Presidente Mansour Elias Karmouche e Diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS).

Em discurso de boas-vindas, Mansour ressaltou a importância da democracia e do papel da Ordem na sociedade. “Recebemos vocês hoje na Casa da Democracia. Poder eleger os representantes no Parlamento e Executivo tem um significado muito grande. Sem democracia não há liberdade, não há o direito de se expressar, nem o direito de ir e vir. Vocês, a partir de hoje, defenderão não apenas seus clientes, mas a sociedade. Todo mundo tem direito a uma defesa. Quando vocês recebem a carteira da Ordem, vocês recebem direitos e deveres”.

Também participaram da cerimônia extraordinária o Vice-Presidente da OAB/MS Gervásio Alves de Oliveira Júnior; a Secretária-Adjunta Eclair Nantes, a Vice-Presidente da Caixa de Assistência dos Advogados (CAAMS), Herthe Brito e Advogado Ary Sortica dos Santos, que foi Secretário da antiga Subseção Campo Grande, quando ainda integrava a OAB Mato Grosso.

RECEBERAM CARTEIRA

Breno Serra Weck, Carlos Antônio Peixoto de Oliveira, Jean Kucas de Matos Giroto, Larissa Lucas Lima, Luis Fernando Nogueira Castanheira, Paula Steffany de Souza Nascimento, Rodrigo Oppitz Alves e Suellen Alencar Rufino da Silva.