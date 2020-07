O Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil vai promover evento online sobre ‘Atos não presenciais nos Juizados Especiais e seus reflexos’, no próximo dia 6 de agosto. A Presidente da Comissão de Acompanhamento dos Juizados Especiais da OAB/MS, Camila dos Santos Oliveira será uma das expositoras.

A abertura será feita realizada pelo Vice-Presidente da OAB Nacional Luiz Viannna Queiroz e pela Ministra do Superior Tribunal de Justiça Fátima Nancy Andrighi.

O 1° painel terá como tema ‘Considerações sobre a Nota Técnica de Análise da Lei 13.994/2020’. Os expositores serão José Cícero Alves da Silva, Andréia Costa Feitosa e a Advogada Camila dos Santos Oliveira, Presidente da Comissão da OAB/MS. O mediador será o José Carlos Madalozzo Jr.

A Presidente da Comissão de Acompanhamento dos Juizados Especiais da OAB/MS, Camila dos Santos Oliveira abordará a nota técnica encaminhada pela OAB/MS ao Conselho de Supervisão dos Juizados, acerca do posicionamento a respeito da realização de audiências por videoconferência por meio do sistema Google Meet no âmbito dos Juizados Especiais.

O Painel II será composto pelos Advogados Carlos Magno Moulin Lima e Vanessa Lopes, sendo mediado por Wanderson Gonçalves Mariano. E o último painel da noite será com Diretor-Tesoureiro da OAB Nacional José Augusto Noronha e Silvana Niemczewski.

Créditos: OAB/MS