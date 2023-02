O presidente do COSEMS-MS, José Lourenço Braga Liria Marin participou nesta quinta-feira (16/02) da 2ª Reunião da Comissão Intergestores Tripartite (CIT) de 2023, realizada na sede da Opas, em Brasília.

No acolhimento, Socorro Gross Galiano, representante da Organização Pan-Americana da Saúde/Organização Mundial da Saúde (OPAS/OMS) no Brasil, falou “aqui um espaço não só para estarmos presentes, mas aqui que definimos certas questões, um espaço de articulação, para garantir o direito e saúde de toda a população. A saúde é muito importante para o crescimento de um país, e seu desenvolvimento”.

Em suas palavras de abertura a Ministra da Saúde, Nísia Trindade contou “É uma grande satisfação participar desta reunião como Ministra, eu creio que vamos sedimentar a nossa agenda de trabalho na CIT. Após a reunião passada levei aos governadores as resoluções do Ministério, assim como o programa de redução de filas, e o movimento nacional pela vacinação, que vamos lançar em 27 de fevereiro”.

“O ministério fez uma minuta de suplementação financeira sobre o teto de enfermagem, mas o tema está em um grupo interministerial sob responsabilidade da Casa Civil, vamos trabalhar de forma célere sobre o assunto”, contou a Ministra.

Dos temas discutidos o presidente do COSEMS-MS ressalta “a abordagem sobre as perspectivas para a atenção primária à saúde foi muito enriquecedora, ainda há muitos serviços e equipes sem credenciamentos, uma baixa cobertura de saúde bucal, entre tantos outros desafios, mas foi falado o caminho para a APS”, relatou José Lourenço.

Na ocasião foi discutido sobre a demografia médica, status dos editais do Programa Mais Médicos. Foi pactuado o financiamento do medicamento Omalizumabe no componente especializado da assistência farmacêutica, envio de dados semanais da Covid-19 e encerramento dos diários.

Participou também o Presidente do CONASS, Cipriano Maia de Vasconcelos, e do CONASEMS Wilames Freire.

Assista a reunião no link abaixo:

https://www.conass.org.br/videos-reunioes-da-cit/